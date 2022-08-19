У мінісукні та жакеті з камінням від Dolce & Gabbana: Гайді Клум сяяла на зніманнях шоу

Гайді Кулм вчора знову була на роботі, на зніманнях талантшоу America's Got Talent, де продемонструвала свій новий аутфіт.

49-річна манекенниця позувала на тлі американського прапора і була одягнена в жакет смарагдового кольору від Dolce & Gabbana, який був весь усипаний камінням. Під нього Клум одягла сріблясту мінісукню і доповнила образ босоніжками сріблястого кольору на платформі та високих підборах.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Гайді, як завжди, зробила дуже насичений макіяж очей і нюдовим блиском нафарбувала губи, а довге біле волосся розчесала по проділу і гарно уклала.

Цього ж дня зірку сфотографували дорогою до готелю Sheraton у Пасадені, де й відбуваються знімання телешоу. Клум разом із колегою Софією Вергарою є суддями проекту. Цього разу на ній був рожевий жакет та штани-кльош від Smythe Bootcut, а в руках страусина сумка Hermes Birkin.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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