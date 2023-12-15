У мінісукні та золотих туфлях: Амаль Клуні сходила з чоловіком до бару

Джордж і Амаль Клуні останнім часом часто з'являються на світських заходах та різних тусовках.

Днями подружжя заскочили папараці дорогою до Polo Bar у Нью-Йорку. Амаль була в мінісукні поверх якої одягла чорний блейзер, а взула золотисті туфлі-човники на підборах. Також жінка була з голими ногами, а в руках тримала клатч.

Довге каштанове волосся дружина Джорджа Клуні розпустила, зробила насичений вечірній макіяж очей з блискучими тінями на повіках і одягла сережки-висячки. Сам Клуні був у світло-блакитних джинсах та чорній сорочці, зверху якої одягнув куртку.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Getty Images

Також днями Джордж і Амаль відвідали прем'єру драматичного фільму Клуні в Беверлі-Гіллз, де Амаль сяяла у жовтій сукні на тонких бретельках від Atelier Versace.

Джордж Клуні та Амаль Клуні / Фото: Associated Press

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