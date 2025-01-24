У мінісукні в горошок і з сумкою Chanel: зірка реаліті з песиком на руках вийшла на прогулянку

Емма Ернан у кокетливому образі потрапила під приціл папараці.

До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан. Дівчина вийшла на прогулянку разом зі своїм домашнім улюбленцем, якого тримала на руках.

Білявка для свого виходу обрала кокетливий лук. На ній була біла коротка сукня з чорним принтом polka dot, драпуванням та асиметричним верхом. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

Лук Ернан доповнила чорними босоніжками на шпильках і чорною стьобаною сумкою від Chanel.

Емма зробила гарну зачіску з випущеними спереду пасмами, макіяж із ліловою помадою, одягла на обличчя чорні окуляри, вуха прикрасила сережками у вигляді логотипу Chanel, а на зап'ясті був золотий браслет Cartier.

Нагадаємо, минулого разу Емма Ернан вийшла у світ у напівпрозорій сукні і без бюстгальтера.

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