У мінісукні Ваlmаіn і червоних туфлях: Тіна Кароль продемонструвала стрункі ноги

Співачка в ефектному вбранні похизувалася сексуальною фігурою і гарними ногами.
Тіна Кароль потішила фоловерів в Instagram серією світлин свого нового ефектного образу. Автором знімків виступила Alina Symonenko.
Співачка приміряла коротку блискучу зелену сукню від Ваlmаіn з американською проймою і білими вставками із золотими ґудзиками.
Вбрання ідеально сиділо на сексуальній фігурі Тіни і підкреслило її стрункі ноги.
Зірка продемонструвала свої форми з різних ракурсів.
Аутфіт артистка доповнила червоними туфлями на шпильках. Волосся вона уклала в локони, а в макіяжі в природних тонах акцент зробила на персикових рум'янах.
Мабуть, у цьому образі Кароль взяла участь в якихось зніманнях.
"Привіт всім!" — підписала знімки співачка.
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