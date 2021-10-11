У мінісукні Ваlmаіn і червоних туфлях: Тіна Кароль продемонструвала стрункі ноги

У мінісукні Ваlmаіn і червоних туфлях: Тіна Кароль продемонструвала стрункі ноги

Співачка в ефектному вбранні похизувалася сексуальною фігурою і гарними ногами.

Тіна Кароль потішила фоловерів в Instagram серією світлин свого нового ефектного образу. Автором знімків виступила Alina Symonenko.

Співачка приміряла коротку блискучу зелену сукню від Ваlmаіn з американською проймою і білими вставками із золотими ґудзиками.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Вбрання ідеально сиділо на сексуальній фігурі Тіни і підкреслило її стрункі ноги.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Зірка продемонструвала свої форми з різних ракурсів.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Аутфіт артистка доповнила червоними туфлями на шпильках. Волосся вона уклала в локони, а в макіяжі в природних тонах акцент зробила на персикових рум'янах.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Мабуть, у цьому образі Кароль взяла участь в якихось зніманнях.

"Привіт всім!" — підписала знімки співачка.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

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