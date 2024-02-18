У мінісукні від Chanel і з червоними губами: Марго Роббі на вечірці у Лондоні

33-річна зірка фільму "Барбі" приїхала на паті в короткій чорній сукні від Chanel, доповнивши вбрання довгим плащем із лакованої шкіри та сумкою від Chanel на золотому ремінці-ланцюжку. Взута акторка була у чорні мюлі на підборах.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Марго розпустила біляве довге волосся і накрутила його красивими кучерями, зробила легкий макіяж з акцентом на червоні губи. Роббі претендує на премію BAFTA за найкращу жіночу роль за фільм "Барбі".

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували вам 10 образів Марго Роббі, у яких вона повторила вбрання культової ляльки, роль якої зіграла у кіно. Цікаво, який образ зірка обере для вечірньої червоної доріжки.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

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