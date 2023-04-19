У мінісукні від Louis Vuitton: Ана де Армас позувала фотографам на червоній доріжці

У Нью-Йорку презентували фільм Apple TV+ "Без відповіді", головні ролі в якому зіграли Кріс Еванс та Ана де Армас. На захід акторка прийшла в образі від улюбленого бренду — французького Модного дому Louis Vuitton.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Сукня Ани — це мінівбрання чорного кольору, виконане у стилі пальта. Сукня мала шкіряні лацкани, манжети і золотисті ґудзики спереду.

Виконана вона була зі щільної тканини з блискітками, у яких можна помітити монограму бренду. Також кілька декоративних деталей було збоку на талії дівчини – шкіряних ремінців із пряжками.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Вбрання акторка доповнила чорними босоніжками на ремінцях, високим хвістом, дуже легким макіяжем та сережки від бренду Anita Ko.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що нещодавно Дім Louis Vuitton потрапив у черговий скандал. У розпал Тижня моди в Парижі, де бренди презентували публіці колекції прет-а-порте, французький модний дім Louis Vuitton оприлюднив двозначний ролик, яким хотів прорекламувати осінньо-зимову колекцію. Але відео викликало бурю негативу і бренд звинуватили у підтримці Росії.

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