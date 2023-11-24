У мінісукні від Saint Laurent: Ліла Мосс на вечірці Vogue у Лондоні

21-річна Ліла відвідала вечірку британського Vogue 2023 "Сили змін" у Мейн Мейфер у британській столиці.

На Лілі Мосс була мініатюрна сукня у великий білий горох від Saint Laurent, чорні напівпрозорі колготи та чорні лаковані туфлі-човники на підборах. Дівчина доповнила свій образ бордовим манікюром, кількома кільцями на пальцях та сережками у вухах.

Волосся Ліла зібрала в пучок і зробила легкий майже непомітний макіяж.

Ліла Мосс / Фото: Getty Images

Іноді Ліла повторює образи своєї знаменитої матері супермоделі 90-х Кейт Мосс. Так було, коли дівчина відвідувала вечірку в Королівській академії мистецтв, яка відбулася в Лондоні, де вона сяяла у простій сукні-комбінації у стилі 1990-х від бренду Versace.

Ліла Мосс / Фото: Getty Images

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