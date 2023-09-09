У мінісукні від українського бренду: "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо у кокетливому луку відвідала відкриття весільного салону

"Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо відвідала відкриття весільного салону українського бренду WONÁ Concept у Лос-Анджелесі. Це вже другий салон бренду весільних і вечірніх суконь в США, перший відкрили у 2019 році у Нью-Йорку.

Олівія Калпо/Пресслужба

Калпо одягла на івент кокетливу чорну коротку сукню на тонких бретельках цього бренду з колекції Evening. Довжина міні ідеально підкреслила стрункі ноги моделі.

Олівія Калпо/Пресслужба

Аутфіт Олівія доповнила чорними атласними мюлями на підборах. Волосся вона зібрала ззаду і прикрасила його чорною стрічкою. У ніжному макіяжі Калпо зробила акцент на пишних віях. У вухах у неї були елегантні масивні сережки з камінням і перлами.

Олівія Калпо/Пресслужба

Нагадаємо, німецька блогерка, модель та інфлюенсерка Леоні Ганне з'явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю у ніжній світлій сукні від бренду WONÁ Concept.

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