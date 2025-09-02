ТСН у соціальних мережах

У мінісукні з акцентними вставками: Аманда Голден похизувалася стрункими засмаглими ногами дорогою на роботу

Британська ведуча у жіночному образі у класичних кольорах вийшла у світ.

Аманда Голден

Аманда Голден / © Getty Images

Папараці заскочили Аманду Голден, коли вона йшла до студії Global Radio, де веде шоу на Heart Breakfast у Лондоні. Радіозірка продемонструвала жіночний аутфіт.

На ній була чорна мінісукня з довгими рукавами і спідницею А-силуету, яка чудово підкреслила її стрункі засмаглі ноги. Вбрання мало акцентні білі вставки у зоні декольте, декоративні ґудзики із золотим обрамленням і клапани для кишень.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Образ Голден доповнила чорними туфлями-човниками на шпильках і чорною стьобаною сумочкою від Chanel з ручною-ланцюжком.

Аманда зібрала волосся ззаду, випустивши спереду пасма, зробила молочний манікюр, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, шию прикрасила золотими ланцюжками, а на руці красувалася коктейльна каблучка з діамантом.

Нагадаємо, Аманда Голден у гламурній рожевій сукні з лелітками позувала на узбережжі.

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

Аманда Голден / © Getty Images

