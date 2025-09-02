- Дата публікації
У мінісукні з акцентними вставками: Аманда Голден похизувалася стрункими засмаглими ногами дорогою на роботу
Британська ведуча у жіночному образі у класичних кольорах вийшла у світ.
Папараці заскочили Аманду Голден, коли вона йшла до студії Global Radio, де веде шоу на Heart Breakfast у Лондоні. Радіозірка продемонструвала жіночний аутфіт.
На ній була чорна мінісукня з довгими рукавами і спідницею А-силуету, яка чудово підкреслила її стрункі засмаглі ноги. Вбрання мало акцентні білі вставки у зоні декольте, декоративні ґудзики із золотим обрамленням і клапани для кишень.
Образ Голден доповнила чорними туфлями-човниками на шпильках і чорною стьобаною сумочкою від Chanel з ручною-ланцюжком.
Аманда зібрала волосся ззаду, випустивши спереду пасма, зробила молочний манікюр, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, шию прикрасила золотими ланцюжками, а на руці красувалася коктейльна каблучка з діамантом.
