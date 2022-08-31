У мінісукні з анімалістичним принтом: струнка переможниця "Холостяка-11" позувала у фотосеті на вулицях Києва

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан знялася у новій фотосесії і показала, що з цього вийшло в Instagram.

Анна Богдан/Ігор Хобта, Олена Підкопаєва

Позувала дівчина на вулицях Києва. Одягнена вона була у чорно-білу мінісукню з принтом "зебра", яка ідеально сиділа на її стрункій фігурі і підкреслювала довгі ноги.

Анна Богдан/Ігор Хобта, Олена Підкопаєва

Анна Богдан/Ігор Хобта, Олена Підкопаєва

Свій лук вона доповнила чорними босоніжками, чорною сумкою, трикутними окулярами і сережками-кільцями.

Анна Богдан/Ігор Хобта, Олена Підкопаєва

Анна Богдан/Ігор Хобта, Олена Підкопаєва

"Я дуже часто подорожую і подорожувала. І колись мріяла не просто приїхати в іншу країну, а переїхати і жити за кордоном. Під час війни за 4 місяці я виїхала до Англії, це було найдовше моє перебування в іншій країні. Запитаєте мене, чи була можливість залишитись назавжди? Так! Чи хотіла залишитись і планувати життя там? Відповідь ні ні і ще раз ні.

Дуже чудова країна, але я зрозуміла для себе, що не хочу жити в жодній із країн світу, крім своєї коханої України! Люблю Київ! Люблю наш героїчний народ!" – написала Анна.

Нагадаємо, минулого разу Богдан показала фігуру у світлому кроптопі і трусах.

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