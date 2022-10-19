У мінісукні з бантами: Джессіка Честейн з'явилася на прем'єрі фільму в образі від Carolina Herrera

Для цього виходу вона одягла сукню незвичайного дизайну.

Джесіка Честейн активно піарить новий фільм зі своєю участю "Хороший медбрат", тому протягом усього цього місяця відвідує прем'єрні покази у різних містах, а також кінофестивалі. Учора, 18 жовтня, знаменитість вийшла на фотосесію, організовану в Нью-Йорку, перед початком фільму.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

На Честейн була сукня Carolina Herrera з круїзної колекції 2023 року ніжного молочного відтінку. Мінісукню на одне плече прикрашало кілька великих бантів, а ось доповнила вона образ чорними босоніжками на платформі та макіяжем із золотими тінями, який дуже добре поєднувався з її кольором волосся.

Але на відміну від попередніх образів зірки, які вона демонструвала раніше, цей був трохи нудним. А ви як думаєте? Залишіть свою реакцію нижче.

Компанію акторці на заході склав її колега з фільму Едді Редмейн і на ньому був дуже незвичайний костюм із чорним піджаком та сірими штаньми.

Джессіка Честейн та Едді Редмейн / Фото: Associated Press

Читайте також:

Красиві виходи Джесіки Честейн (34 фото)

Підписуйтесь також на нашу сторінку в Instagram