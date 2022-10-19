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У мінісукні з бантами: Джессіка Честейн з'явилася на прем'єрі фільму в образі від Carolina Herrera

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У мінісукні з бантами: Джессіка Честейн з'явилася на прем'єрі фільму в образі від Carolina Herrera

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Для цього виходу вона одягла сукню незвичайного дизайну.

Джесіка Честейн активно піарить новий фільм зі своєю участю "Хороший медбрат", тому протягом усього цього місяця відвідує прем'єрні покази у різних містах, а також кінофестивалі. Учора, 18 жовтня, знаменитість вийшла на фотосесію, організовану в Нью-Йорку, перед початком фільму.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

На Честейн була сукня Carolina Herrera з круїзної колекції 2023 року ніжного молочного відтінку. Мінісукню на одне плече прикрашало кілька великих бантів, а ось доповнила вона образ чорними босоніжками на платформі та макіяжем із золотими тінями, який дуже добре поєднувався з її кольором волосся.

Але на відміну від попередніх образів зірки, які вона демонструвала раніше, цей був трохи нудним. А ви як думаєте? Залишіть свою реакцію нижче.

Компанію акторці на заході склав її колега з фільму Едді Редмейн і на ньому був дуже незвичайний костюм із чорним піджаком та сірими штаньми.

Джессіка Честейн та Едді Редмейн / © Associated Press
Джессіка Честейн та Едді Редмейн / Фото: Associated Press

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