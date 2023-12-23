У мінісукні з бантами і сексуальним декольте: ефектний лук Талії Сторм на вечірці

Талія Сторм відвідала різдвяну вечірку у Лондоні. Зірка обожнює спокусливі вбрання, тому і цього разу обрала таке ж.

На Талії була чорна обтисла мінісукня на бретельках із камінням, яка мала сексуальне декольте і розрізи, прикрашені камінням і перлами. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Аутфіт Сторм доповнила чорними колготами і босоніжками, інкрустованими стразами, з бантами.

Співачка зробила зачіску з локонами, насичений вечірній макіяж, вуха прикрасила великими сережками-кільцями, шию – ланцюжком із підвіскою у вигляді її ім'я, а руки – браслетами зі камінням.

Нагадаємо, Талія Сторрм з'явилася на галавечорі Global Gift в Іспанії у червоній сукні з вирізами.

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