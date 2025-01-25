У мінісукні з бантом: Аріана Гранде відвідала прийом у Лондоні

Акторка та співачка Аріана Гранде продемонструвала милу мінісукню на спеціальному прийомі в Лондоні, який проводився на честь неї та її колеги Синтії Еріво.

Сукня Гранде була від бренду Celine з колекції осінь-зима 2024 року.

Вона не мала бретельок, виконана у бежевому кольорі та у вигляді топа й спідниці. Попереду цю мінісукню прикрашав великий бант.

Носила вбрання Аріана у поєднанні з колготками та чорними лаковими туфлями. Своє освітлене волосся вона зібрала у високий хвіст.

Аріана Гранде / Фото: Getty Images

Цього року вона також вперше номінована на "Оскар" за свою роль у фільмі "Wicked: Чародійка". Аріана отримала номінацію у категорії "Найкраща акторка другого плану", що стало для неї великим проривом, адже хоч вона й не новачок у світі кінематографу, раніше знімалася здебільшого в епізодичних ролях чи підліткових ситкомах.

Дізнавшись про номінацію, дівчина опублікувала миле дитяче фото, а в підписі написала слова подяки.

Що ж, тепер з нетерпінням чекаємо на саму церемонію і те, яке вбрання Гранде на неї одягне. Захід має відбутися 2 березня.

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