У мінісукні з бантом на грудях: Блейк Лайвлі з'явилася на публічному заході

У мінісукні з бантом на грудях: Блейк Лайвлі з'явилася на публічному заході

34-річна акторка мала приголомшливий вигляд, коли приїхала на захід, щоб відсвяткувати кінець заборони на поїздки до США, що проводився в Емпайр-стейт-білдінг у Нью-Йорку.

Блейк Лайвлі одягла темно-червону мінісукню, створену ліванським модельєром Жоржем Чакрою, з ефектним бантом на зоні декольте, доповнивши вбрання червоними туфлями з пряжками з каміння. Волосся Блейк було заколото ззаду шпилькою, а на обличчі був макіяж. До сукні акторка підібрала довге пальто, яке було темніше за тоном із поясом, що підкреслює талію.

Блейк Лайвлі / Getty Images

Нагадаємо, у понеділок США скасували заборону на поїздки у зв'язку з пандемією, що діяла понад півтора року, що тепер дозволяє міжнародним мандрівникам приїздити до країни з підтвердженням повної вакцинації. Блейк Лайвлі та її чоловік Раян Рейнольдс давно вакцинувалися і показували, як це робили, на камеру.

Блейк Лайвлі / Getty Images

Читайте також:

У відвертій сукні та в обіймах чоловіка: Блейк Лайвлі приїхала з Раяном Рейнольдсом на прем'єру фільму

Сімейство на прогулянці: Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс із дочкою вийшли до міста

Королівський приклад: хто з монархів та їхніх родичів вакцинувався від COVID-19

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання