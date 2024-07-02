У мінісукні з безліччю дірок: дочка Мадонни на модному шоу у Нью-Йорку

Дочка Мадонни – 27-річна Лурдес Леон – відвідала показ бренду Marc Jacobs, що відбувся у Нью-Йорку. Шоу минуло у публічній бібліотеці 1 липня.

Лурдес з'явилася на цьому заході в дуже ефектному вбранні — чорній мінісукні з безліччю вирізів, дірок і сітчастих вставок. Носила вона її у поєднанні з темними трусами із зав'язками на стегнах та гламурними мюлями зі стразами.

Також Лурдес розпустила своє довге волосся, одягла кілька прикрас, серед яких можна помітити кольє, ланцюжок з хрестиком, сережки-кільця та годинник на чорному ремінці. У руці вона тримала сумку з короткими ручками в естетиці двохтисячних.

Лурдес Леон / Фото: Getty Images

Цього разу Лурдес прибула на шоу Marc Jacobs вчасно, щоб не потрапити в таку саму ситуацію, як минулого року, коли через запізнення її не пустила охорона. Тоді засмучена Леон змушена була просто піти.

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