У мінісукні з бісером і лелітками: Ешлі Грем вбранням ніжно-блакитного відтінку підкреслила засмагу

Фотографи заскочили 36-річну американську модель plus-size, коли вона йшла на якийсь івент.
До об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка потрапила Ешлі Грем. Вона вийшла у світ у гарному вбранні ніжного-блакитного кольору, яке чудово підкреслило її засмагу.
На моделі була мінісукня, розшита бісером, лелітками і намистинами, з пікантним декольте і невеликим розрізом. Зверху Ешлі одягла легку сорочку. Взута вона була в босоніжки на шпильках.
Грем зробила укладання з локонами, макіяж з акцентом на очах і прикрасила вуха золотими сережками. Ніжно-рожевий манікюр і педикюр завершили аутфіт моделі.
Нагадаємо, Ешлі Грем у вбранні з прозорою спідницею і пишним декольте позувала на благодійному балі.
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