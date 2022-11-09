У мінісукні з блискучою обробкою: 66-річна Кім Кеттролл на заході у Лондоні з бойфрендом

Зірка обрала для заходу вбрання сміливої довжини і мала в ньому приголомшливий вигляд.

Кім Кеттролл, яка прославилася роллю Саманти Джонс у телесеріалі "Секс і місто", відвідала захід Glamour Women of the Year Awards, який відбувався у Лондоні. На церемонії відзначають досягнення видатних жінок з усього світу.

Відвідувачі вечірки були одягнені у свої найкращі вечірні вбрання, а сам захід відбувався у знаменитому барі Pool Lounge.

На червону доріжку Кім вийшла у мінісукні від бренду David Koma. Чорне міні не мало бретельок, а його верхня частина була прикрашена довгастими паєтками. Лук акторка доповнила туфлями з відкритим мисом, сережками, каблучкою та широким браслетом.

Кім Кеттролл / Фото: Associated Press

На церемонію Кім прийшла зі своїм бойфрендом з яким зустрічається вже близько чотирьох років – співробітником ВПС Расселом Томасом. Пара разом з'являється дуже рідко, але Кім не приховувала ці стосунки.

Кім Кеттролл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що зараз у Нью-Йорку знімається продовження серіалу "Секс і місто" і вже неодноразово з'являлися чутки, що там з'явиться Кім у ролі Саманти. Однак жодного офіційного підтвердження цієї інформації поки що не було.

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