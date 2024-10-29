У мінісукні з червоними квітами: Періс Гілтон сяяла на фешнцеремонії в Нью-Йорку

Періс Гілтон не перестає дивувати вибором вбрання для світських заходів. Вона — багатогранна особистість, яка любить яскраві, гламурні та, головне, ефектні сукні, які змушують людей говорити про неї.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

На заході в Нью-Йорку — церемонії вручення нагород CFDA Fashion Awards — вона сяяла у червоній мінісукні від Oscar de la Renta з колекції весна-літо 2025. Вона була з великими вишитими квітами та листям на бежевій тканині.

Образ Періс доповнила туфлями від Christian Louboutin та гламурним клатчем-коробкою зі стразами від відомого бренду Judith Leiber. Також зірка зробила яскравий макіяж, свій улюблений французький манікюр і одягла кілька прикрас — сережки з рубінами та заручну каблучку з величезним діамантом.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Вибір зачіски Гілтон трохи здивував, адже вона уклала волосся, як робила це в день свого весілля з Картером Реумом — воно було зібрано в пучок, але обличчя обрамляла елегантна хвиля. Такий стиль зачіски їй дуже личить.

Фото: instagram.com/parishilton

Весілля Періс Гілтон / Фото: instagram.com/parishilton

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