У мінісукні з чокером та перлами: Гайді Клум з'явилася на світському заході в ефектному луку

Якимось чином зірці завжди вдається перевершити саму себе, коли справа стосується її образів на світських заходах.
50-річна супермодель та телеведуча Гайді Клум відвідала церемонію People's Choice Awards, яка відбулася у Санта-Моніці, Каліфорнія. Зірка справила враження своїм вбранням, оскільки знову вибрала ефектне чорне міні.
Сукня Клум була від бренду Kamilla Purshie з колекції весна-літо 2024. Це вбрання без бретельок, але з широкими чокерами на шиї.
Головною прикрасою вбрання був чорно-білий бант на спині, який також мав дуже довгий шлейф із рюшами.
Пересуватися з таким довгим та важким шлейфом було не просто, тому Гайді допомагали.
Образ модель доповнила чорними капроновими колготками, туфлями на підборах від Gianvito Rossi, а також перлами від Assael.
А ось минулого місяця супермодель та телеведуча відвідала вечірку для знаменитостей Warner Music Group, яка проводилася перед врученням "Греммі". Захід відбувся в Citizen News Hollywood 1 лютого в Лос-Анджелесі, а Хайді одягла на нього чорну мінісукню з відвертим декольте від бренду Laquan Smith.
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