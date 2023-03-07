У мінісукні з декольте: Дженна Ортега відвідала прем'єру фільму жахів в оригінальному луку

Образ мав дуже та гарний вигляд на мініатюрній та стрункій фігурі молодої акторки.

Між зніманнями сезонів "Венздей" акторка Дженна Ортега встигла знятися ще й у фільмі жахів "Крик VI", світова прем'єра якого відбулася вчора, 6 березня, у Нью-Йорку.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

На червоній доріжці заходу 20-річна зірка з'явилася у мінівбранні з V-подібним декольте від бренду Jean Paul Gaultier із колекції осінь-зима 2022 року.

Образ складався з чорно-білої сукні, яка нагадувала спущену з плечей сорочку та подовжений жакет. Вбрання чудово підкреслювало мініатюрність Дженни.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Образ акторка доповнила туфлями на платформах та високих підборах, які додали їй зросту, а також зробила чорний манікюр та макіяж з акцентом на червоних губах.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Шию Ортеги прикрашало лаконічне кольє з двома дорогоцінними сердечками з каміння.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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