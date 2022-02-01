У мінісукні з глибоким декольте: Голлі Беррі на прем'єрі стрічки "Падіння місяця"

55-річна акторка відвідала прем'єру фільму у Лос-Анджелесі.

Голлі Беррі одяглася в коротку чорну сукню з глибоким декольте і взула чорні туфлі-мюлі із сріблястими вставками і приїхала на прем'єрний показ фільму "Падіння місяця" до Китайського театру TCL у Лос-Анджелесі. У акторки був гарний макіяж, прикраси на декольте та сережки у вухах, а волосся вона зібрала шпилькою.

Фільм режисера Роланда Еммеріха розповідає історію про те, як з невідомої причини Місяць раптом сходить з орбіти і йде на зіткнення із Землею, що провокує численні катаклізми. За кілька тижнів до зіткнення колишній астронавт, а тепер одна з керівників НАСА Джо Фаулер виявляє, що має рішення з порятунку людства, але їй вірять лише двоє.

Голлі Беррі / Getty Images

Голлі, позуючи перед камерами фотографів, буквально світилася від щастя. На початку 2022 року акторка вийшла заміж за 51-річного співака Ван Ганта. Закрита та скромна церемонія відбулася під час їхньої романтичної відпустки у січні.

Ван Гант та Голлі Беррі / Associated Press

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