У мінісукні з декольте: Ніколь Кідман поєднала сміливе вбрання від Chanel із перлами

55-річна зірка продемонструвала стрункі ноги у міні від французького Модного дому.
Незабаром ми дізнаємося, хто забере золоті статуетки в категоріях "Найкраща акторка" та "Найкращий актор" на щорічній церемонії "Оскар", а поки що зірки активно відвідують вечірки з нагоди заходу.
У суботу, 11 травня, акторка Ніколь Кідман відвідала 14-ту щорічну вечерю перед премією "Оскар", яка минула в готелі Beverly Hills у Каліфорнії.
Для цього заходу зірка обрала твідовий костюм від Chanel, який складався з мінісукні та вкороченого жакета. Доповнювали це розкішне вбрання оздоблення фатиновими рюшами та великі ґудзики зі стразами.
Також Ніколь одягла чорні колготки, слінгбеки та прикраси з перлами і діамантами. Макіяж акторки був лаконічним.
На своїй своїй сторінці в Instagram акторка також опублікувала ефектний кадр, на якому позує у незвичайній позі.
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