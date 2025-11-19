У мінісукні з декольте нижче пупка: британська співачка привернула увагу відвертим луком

Лі-Енн Піннок / © Getty Images

Британська співачка Лі-Енн Піннок відвідала церемонію вручення премій «Людина року 2025» від журналу GQ у Лондоні. Зірка привернула до себе увагу аутфітом, який втілив в собі скульптурну елегантність із пікантним акцентом.

На Лі-Енн була біла асиметрична мінісукню з драпуванням і глибоким аж за пупок вирізом. Вбрання з колекції бренду Di Petsa сезону весна-літо 2026 вона скомбінувала з білими мюлями.

Образ Піннок доповнила золотими сережками-кільцями, діамантовим кольє і каблучками з камінням. Вона зробила гладку зачіску, макіяж із пишними віями, червоний манікюр і бордовий педикюр.