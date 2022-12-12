У мінісукні з ефектною металевою вставкою: акторка Зої Дойч на червоній доріжці

Через свою нову роль акторка активно виходить у світ і демонструє образи від іменитих брендів.

28-річна акторка Зої Дойч відвідала захід у Медісон-Сквер-Гарден, у Нью-Йорку. На дівчині була ефектна чорна мінісукня від David Koma без бретельок, особливістю якої була срібляста вставка у формі краплі з "металевим" ефектом.

Зої Дойч / Фото: Associated Press

Лук акторки доповнювали туфлі-човники чорного кольору та досить лаконічні прикраси від ювелірного бренду Tiffany & Co. Також вона зробила ніжний макіяж і уклала волосся, ймовірно, за допомогою текстуруючого спрею, щоб підкручені пасма волосся були виразнішими.

Продуманим був і манікюр Зої, оскільки вона нафарбувала нігті сріблястим лаком, відтінок якого поєднувався за кольором з відтінком вствки на сукні.

Манікюр Зої Дойч / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що нещодавно за участю Зої вийшов фільм "Дещо від Tiffany", що розповість романтичну історію пари, яка зустрілася через випадково переплутані подарунки, куплені у знаменитому ювелірному магазині Tiffany & Co. Зіграє з Дойч у картині Кендрік Семпсон, а продюсерками фільму стали Різ Візерспун та Лорен Нойштадтер. Сценарій заснований на однойменному романі Меліси Гілл.

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