У мінісукні з флористичним принтом: Надя Дорофєєва почитала книжку на природі

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram нове фото. На ньому зірка читає книжку, лежачи на траві. Одягнена артистка у червону мінісукню з флористичним принтом і вирізом на спині. На голові у неї – чорна бейсболка.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

У дописі Надя заінтригувала фоловерів анонсом нового проєкту, про який всі дізнаються 8 серпня.

"Книги я почала читати вже у дорослому віці, і тепер вони займають у моєму житті дуже важливе місце. Вони змінюють мене, надихають, вдосконалюють, мотивують знаходити нові сенси…Кожна прочитана книжка – класний та дуже цікавий експірієнс!

Я на ваших очах закохувалася у читання, а тепер хочу закохати вас", - написала Дорофєєва.

Раніше Надя заінтригувала шанувальників новим треком - вона переклала українською свою російськомовну пісню "Разноцветная". Зовсім скоро артистка його випустить.

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