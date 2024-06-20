У мінісукні з глибоким декольте: британська радіоведуча у кокетливому луку постала на вечірці

Британська радіоведуча Вік Гоуп відвідала літню вечірку V&A Summer Party 2024, присвячену відкриттю виставки Наомі Кемпбелл "Наомі: у моді" у лондонському музеї Вікторії та Альберта.

На івент вона прийшла у кокетливому аутфіті. На ній була мінісукня мідного відтінку з блискітками і глибоким декольте до пупка, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Взута вона була у туфлі кольору металік на шпильках.

Вік Гоуп / Фото: Getty Images

Образ Вік доповнила срібним клатчем, молочним манікюром, макіяжем із чорними стрілками, золотими сережками-кільцями з діамантами, ланцюжками з камінням і золотими браслетами.

Нагадаємо, господиня свята Наомі Кембелл сяяла у довгій білій сукні, яка була виконана у вигляді смокінгу. Вбрання прикрашало глибоке декольте, галтер і розріз на спідниці, що відкривав її довгі ноги.

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