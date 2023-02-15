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У мінісукні з глибоким декольте: фіналістка "Холостяка-12" похизувалася стрункими ногами

У мінісукні з глибоким декольте: фіналістка "Холостяка-12" похизувалася стрункими ногами

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
662
Час на прочитання
1 хв
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У мінісукні з глибоким декольте: фіналістка "Холостяка-12" похизувалася стрункими ногами

Олександра Мудра/Instagram

Олександра Мудра продемонструвала спокусливий лук.

Фіналістка 12-го сезону шоу "Холостяк" – Олександра Мудра – опублікувала в Instagram фото, на якому продемонструвала свій вечірній образ.

На Саші була чорна мінісукня з оголеними плечами, глибоким декольте і асиметричним низом. Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги дівчини. У ньому Мудра мала сексуальний вигляд.

Олександра Мудра/Instagram / ©
Олександра Мудра/Instagram

Аутфіт вона доповнила чорними туфлями з ремінцями з камінням і срібною сумочкою з торочкою.

Олександра розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на очах, прикрасила шию кулоном на ланцюжку, а руки – годинником і каблучкою.

Нагадаємо, а інша учасниця проєкту "Холостяк" Марина Голд у корсетному топі похизувалася пишним сексуальним бюстом.

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Дата публікації
Перегляди
662
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