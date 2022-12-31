У мінісукні з глибоким декольте: учасниця "Холостяка-12" продемонструвала стрункі ноги

Саша Мудра у короткому вбранні похизувалася стрункою фігурою.
На церемонії троянд десятого випуску реалітішоу "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабної війни, учасниці продемонстрували ефектні аутфіти.
Олександра Мудра з'явилася перед холостяком у мінісукні з відвертим глибоким декольте, яке додало її луку сексуальності, і верхом із органзи.
Сукня чудово підкреслила стрункі ноги і фігуру Саші.
Образ Мудра доповнила красивими босоніжками на шпильках. Їй зробили укладання, зачесавши волосся назад, ніжний макіяж із акцентом на очах і прикрасили вуха довгими сережками.
Нагадаємо, головний герой проєкту Алекс Топольський попрощався ще з одною учасницею. Хто залишив шоу, дивіться тут.
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