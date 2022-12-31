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У мінісукні з глибоким декольте: учасниця "Холостяка-12" продемонструвала стрункі ноги

У мінісукні з глибоким декольте: учасниця "Холостяка-12" продемонструвала стрункі ноги

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
409
Час на прочитання
1 хв
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У мінісукні з глибоким декольте: учасниця "Холостяка-12" продемонструвала стрункі ноги

Саша Мудра/Instagram

Саша Мудра у короткому вбранні похизувалася стрункою фігурою.

На церемонії троянд десятого випуску реалітішоу "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабної війни, учасниці продемонстрували ефектні аутфіти.

Олександра Мудра з'явилася перед холостяком у мінісукні з відвертим глибоким декольте, яке додало її луку сексуальності, і верхом із органзи.

Саша Мудра/Instagram / ©
Саша Мудра/Instagram

Сукня чудово підкреслила стрункі ноги і фігуру Саші.

Саша Мудра/Instagram / ©
Саша Мудра/Instagram

Образ Мудра доповнила красивими босоніжками на шпильках. Їй зробили укладання, зачесавши волосся назад, ніжний макіяж із акцентом на очах і прикрасили вуха довгими сережками.

Саша Мудра/Instagram / ©
Саша Мудра/Instagram
Саша Мудра/Instagram / ©
Саша Мудра/Instagram

Нагадаємо, головний герой проєкту Алекс Топольський попрощався ще з одною учасницею. Хто залишив шоу, дивіться тут.

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Дата публікації
Перегляди
409
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