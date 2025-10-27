У мінісукні з глибоким вирізом та з цікавою сумкою: Ліла Мосс у кокетливому луку відвідала вечірку

Ліла Мосс / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила Ліла Мосс, яка у кокетливому образі від Chrome Hearts йшла на вечірку Vogue World до Chateau Marmont.

Для свого виходу донька Кейт Мосс обрала чорну атласну мінісукню з чорним принтом, глибоким V-подібним вирізом, срібним ланцюжком із хрестиком та американською проймою. Вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.

Ліла Мосс / © Getty Images

Аутфіт Ліла доповнила чорними шкіряними високими чоботами і біло-коричневою сумкою з принтом «зебра» з телячої шкіри, з рожевою облямівкою та срібною фурнітурою.

Модель зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із блискучими тінями і рожевою помадою і завершила лук чорним чокером.

Нагадаємо, Ліла Мосс у сукні Ralph Lauren і без бюстгальтера з’явилася на Вімблдонському чемпіонаті.