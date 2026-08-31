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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

У мінісукні з яскравим принтом і пікантним вирізом: зірка соцмереж продемонструвала кокетливий образ

Софія Малонцо обрала для прогулянки грайливе літнє вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Софія Малонцо

Софія Малонцо

Софія Малонцо опублікувала в Instagram фото, на яких постала у яскравому літньому образі.

Софія Малонцо

Софія Малонцо

Зірка соцмереж одягла обтислу мінісукню з абстрактним психоделічним принтом. Вбрання мало галтер і пікантний фігурний виріз на грудях.

Софія Малонцо

Софія Малонцо

Софія Малонцо

Софія Малонцо

Сукня чудово підкреслила фігуру Софії, а коротка спідниця з широким воланом додала луку кокетливості. Її вона поєднала з білими босоніжками-в’єтнамками на невисоких підборах.

Софія Малонцо

Софія Малонцо

Малонцо розпустила довге пряме чорне волосся і зробила макіяж у теплих природних відтінках із сяйливим фінішем та глянцевою помадою. Завершили аутфіт маленькі сережки-цвяшки з камінням, каблучка і ніжно-рожевий манікюр.

Софія Малонцо

Софія Малонцо

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