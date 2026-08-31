- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 14
- Час на прочитання
- 1 хв
У мінісукні з яскравим принтом і пікантним вирізом: зірка соцмереж продемонструвала кокетливий образ
Софія Малонцо обрала для прогулянки грайливе літнє вбрання.
Софія Малонцо опублікувала в Instagram фото, на яких постала у яскравому літньому образі.
Зірка соцмереж одягла обтислу мінісукню з абстрактним психоделічним принтом. Вбрання мало галтер і пікантний фігурний виріз на грудях.
Сукня чудово підкреслила фігуру Софії, а коротка спідниця з широким воланом додала луку кокетливості. Її вона поєднала з білими босоніжками-в’єтнамками на невисоких підборах.
Малонцо розпустила довге пряме чорне волосся і зробила макіяж у теплих природних відтінках із сяйливим фінішем та глянцевою помадою. Завершили аутфіт маленькі сережки-цвяшки з камінням, каблучка і ніжно-рожевий манікюр.