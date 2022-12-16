У мінісукні з каптуром: Марго Роббі відвідала прем'єру гучного фільму "Вавилон"

Вбрання кардинально відрізняється від того, що ми бачили на акторці раніше.

Акторка Марго Роббі відвідала прем'єру фільму "Вавилон", де зіграла із Бредом Піттом. На червоній доріжці в Лос-Анджелесі зірка з'явилася у досить сміливому образі — чорній мінісукні від французького Модного дому Alaia з колекції весна-літо 2023 року.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Фасон сукні досить оригінальний: спереду у неї були переплетені смужки тканини, які переходили у каптур. На стегнах мініспідницю прикрашало драпування, довга тканина з хутром на подолі та металевий аксесуар, на зразок англійської шпильки.

Образ Марго доповнювали чорні капронові колготки, прикраса на зап'ясті та туфлі-човники. Волосся її майстер зібрав у зачіску, залишивши кілька пасм спадати на обличчя. Автором цього образу стала незмінна стилістка дівчини Кейт Янг.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Також поява Марго в Alaia в чергове стала приводом для обговорення, адже в основному на прем'єри та важливі події раніше вона одягала Chanel, обиравши досить стримане вбрання. Коли закінчилася її ера співпраці з цією маркою, вона активно почала одягати і міні, і досить сміливі образи.

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