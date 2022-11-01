У мінісукні з корсетом: Сінді Кроуфорд із чоловіком та дітьми повеселилася на вечірці

Супермодель Сінді Кроуфорд показала фотографії з Геловін-вечірки, на яку завітала з чоловіком та дітьми.

У своєму Instagram Кроуфорд опублікувала кілька фото з вечірки. На одному знімку модель позує у короткій білій сукні з коричневим корсетом, тілесних колготах у сітку та високих шкіряних чоботях. На шиї у зірки масивна золота прикраса з великим каменем. Сінді розпустила густе каштанове волосся і зробила гарний макіяж зі стрілками.

Її чоловік Ренді Гербер був у ковбойських штанях та замшевій куртці з торочкою, а також у білій сорочці, капелюсі та з червоною хусткою на шиї.

На другому знімку подружжя позувало зі своїми дорослими дітьми – 21-річною Каєю Гербер та 23-річним Преслі Гербером. Дівчина була одягнена у чорний латексний костюм та сонцезахисні окуляри, а її брат – у білу футболку та помаранчевий костюм, а на шию накинув бірюзову хустку.

(гортайте фото праворуч)

Але найбільше цього року на Геловін нас захопила манекенниця Гайді Клум. Зірка влаштувала традиційну вечірку для друзів, куди прийшла у костюмі величезного хробака.

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