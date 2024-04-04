У мінісукні з квітами і в компанії чоловіка: Надя Дорофєєва у романтичному луку з'явилася у кінотеатрі

Артистка побувала на прем'єрі документальної стрічки про порятунок тварин під час повномасштабної війни.
Надя Дорофєєва відвідала допрем'єрний показ документального фільму тревелблогера Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна", який відбувся у столичному кінотеатрі "Жовтень".
На захід вона прийшла разом зі своїм чоловіком Мішею Кацуріним. Подружжя привітало друга з режисерським дебютом.
@alinaonopa Надя Дорофєєва і Міша Кацурін на премʼєрі документального фільму Антона Птушкіна «Ми, наші улюбленці та війна». У кіно з 4 квітня. #dorofeeva #надядорофєєва #кацурін #хайпишуть #птушкін #рекомендації #tiktok #тіктокукраїна #київ #kyiv #ukraine ♬ Хай пишуть - DOROFEEVA
Співачка з'явилася там у романтичному образі. На ній була чорна мінісукня з квітковим принтом, чорними ґудзиками, V-подібним вирізом, білим коміром і прозорими рукавами. Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги зірки.
Свій аутфіт Дорофєєва доповнила чорними високими чоботами і білими гольфами. Вона зробила милу зачіску, випустивши спереду пасма, ніжний макіяж і червоний манікюр.
Фільм "Ми, наші улюбленці та війна" від 4 квітня – в українських кінотеатрах.
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