У мінісукні з квітами і в компанії чоловіка: Надя Дорофєєва у романтичному луку з'явилася у кінотеатрі

Артистка побувала на прем'єрі документальної стрічки про порятунок тварин під час повномасштабної війни.

Надя Дорофєєва відвідала допрем'єрний показ документального фільму тревелблогера Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна", який відбувся у столичному кінотеатрі "Жовтень".

Надя Дорофєєва, Антон Птушкін і Міша Кацурін/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

На захід вона прийшла разом зі своїм чоловіком Мішею Кацуріним. Подружжя привітало друга з режисерським дебютом.

Співачка з'явилася там у романтичному образі. На ній була чорна мінісукня з квітковим принтом, чорними ґудзиками, V-подібним вирізом, білим коміром і прозорими рукавами. Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги зірки.

Надя Дорофєєва, Антон Птушкін і Міша Кацурін/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Свій аутфіт Дорофєєва доповнила чорними високими чоботами і білими гольфами. Вона зробила милу зачіску, випустивши спереду пасма, ніжний макіяж і червоний манікюр.

Надя Дорофєєва, Антон Птушкін і Міша Кацурін / Фото: Аліна Онопа, ТСН.ua

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Антон Птушкін, Міша Кацурін і Надя Дорофєєва/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Фільм "Ми, наші улюбленці та війна" від 4 квітня – в українських кінотеатрах.

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