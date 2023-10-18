У мінісукні з квітами на подолі: "Русалонька" Голлі Бейлі з'явилася на червоній доріжці з бойфрендом

Співачка та акторка Голлі Бейлі відвідала церемонію вручення премії Glamour Women of the Year Awards 2023 у Лондоні. Це щорічний захід, що проводиться журналом Glamour. Премія присуджується видатним жінкам з різних сфер: розваг, бізнесу, спорту, музики, науки, медицини, освіти та політики.

Голлі на червону доріжку заходу прийшла у розкішній чорно-білій сукні від бренду Nicole+Felicia. У вбрання була пишна мініспідниця.

Верхня частина сукні без бретельок, виконана у вигляді корсету та з розкішного оксамиту. Спідниця ж біла та прикрашена великими квітами.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Своє романтичне вбрання Голлі доповнила прикрасами з діамантами від Couture & Anabela Chan jewelry, босоніжками на високих підборах та яскравим макіяжем із червоною помадою та накладними віями. Волосся вона заплела в розкішні довгі дреди.

На червоній доріжці молода артистка з'явилася у компанії свого бойфренда – репера Дерріла Дуейна Гренберрі-молодшого.

Голлі Бейлі з бойфрендом / Фото: Associated Press

Цей їхній вихід був першим від моменту появи чуток про вагітність Голлі. Річ у тому, що папараці зазнімкували актрису на прогулянці в Санта-Моніці в об'ємній кофті та штанях, через що здавалося, що у неї округлився живіт.

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