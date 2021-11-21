У мінісукні з квітами та яскравих колготах: Ельза Госк у Нью-Йорку

Шведська модель Ельза Госк блиснула перед камерами папараці своїм яскравим луком, прогулюючись у Нью-Йорку.
33-річну білявку сфотографували в районі Трайбека. Одягнена Госк була дуже яскраво і непоміченою не залишилася. На дівчині була обтисла зелена мінісукня з великим принтом червоних квітів, яку вона поєднала з червоними колготами, атласними червоними туфлями-човниками з сріблястими ремінцями з каменів і блискучими підборами. В руках Госк несла плетений салатовий клатч на короткій ручці від Bottega Veneta, а поверх сукні одягла довге шкіряне пальто.
Ельза не стала одягати жодних прикрас, волосся розпустила і зробила нюдовий макіяж. Зірку сфотографували на виході із багатоквартирного будинку, а потім вона попрямувала до найближчого автомобіля.
Раніше на вулицях міста Госк сяяла у шкіряному топі та обтислих джинсах, її сфотографували, коли Ельза прямувала на вечірку.
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