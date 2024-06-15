У мінісукні з квітами з бісеру: Блейк Лайвлі у чарівному образі на заході

Незабаром із зіркою серіалу "Пліткарка" — акторкою Блейк Лайвлі — виходить у прокат новий фільм "Покинь, якщо кохаєш", який заснований на однойменному романі Коллін Гувер. Тому Блейк відвідала захід у Техасі, де відбулося інтерв'ю з обговоренням цієї майбутньої картини.

На публіці зірка з'явилася у чарівній та романтичній сукні чорного кольору — сарафані з квітковою вишивкою бісером з гламурними великими ґудзиками від Balmain. Носила вона її в поєднанні з легкою напівпрозорою шифоновою блузою і топом-бюстьє.

Також на Блейку були гламурні босоніжки зі стразами на підборах, волосся вона зібрала у високий хвіст і одягла кілька прикрас.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Захід вона відвідала з колегою з фільму Брендоном Скленаром. Актори разом позували фотографам, обійнявшись.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Спочатку фільм планували випустити у прокат 9 лютого 2024 року, але дату виходу було перенесено на літо 2024 року. Причиною такого великого розриву став страйк сценаристів та акторів у Голлівуді, адже під час нього роботу над фільмом було припинено. Під час знімань Блейк неодноразово попадала під приціл папараці.

Блейк Лайвлі на зйомках / Фото: Getty Images

Блейк Лайвлі на зйомках / Фото: Getty Images

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