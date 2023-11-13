У мінісукні з квітковим принтом: Зої Салдана продемонструвала стрункі ноги на світському заході

45-річна акторка коротким вбранням від бренду Balmain підкреслила струнку фігуру і ноги.

Зої Салдана відвідала благодійний галавечір Baby2Baby, який відбувся у Каліфорнії.

Для своєї появи акторка обрала коротку корсетну білу сукню з чорним квітковим принтом від бренду Balmain. Вбрання мало пікантне декольте, асиметричний подол і драпування з квіткою на спідниці. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Зої, а корсет – тонку талію.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Лук зірка доповнила чорними босоніжками на високих шпильках і чорним клатчем із металевою золотистою фурнітурою.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Салдана зробила укладання з легкими локонами, макіяж смокі-айс, коричневі манікюр і педикюр. Вуха вона прикрасила сережками-кільцями від бренду Reza jewelry, а руки – каблучками з камінням.

Зої прийшла на захід у супроводі свого чоловіка – італійського художника Марко Перего, з яким вони позували, тримаючись за руки.

Зої Салдана з чоловіком / Фото: Associated Press

Нагадаємо, галавечір відвідала американська співачка Normani, яка з'явилася там у замалій розкішній чорній сукні максі від Dolce & Gabbana.

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