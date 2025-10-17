У мінісукні з лелітками і декольте до пупка: папараці заскочили акторку у гламурному образі на зніманнях

Моніка Барбаро / © Getty Images

Реклама

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку на знімальному майданчику фільму «Тільки одна ніч» потрапила Моніка Барбаро. Акторка мала гламурний вигляд.

На зірці була блискуча мінісукня з лелітками, які виблискували на світлі. Вбрання мало американську пройму і глибоке декольте до пупка. Сукня чудово підкреслила її стрункі ноги.

Моніка Барбаро / © Getty Images

Аутфіт Барбаро доповнила мюлями зі стразами і невеликою сумочкою зі стразами. Моніці зробили укладання з м’якими локонами і макіяж із помадою ягідного відтінку. Лук вона завершила лаконічними прикрасами.

Реклама

Нагадаємо, раніше Моніку Барбаро зазнімкували, як вона у білизняній сукні з мереживом позувала в обіймах колишнього безхатька.