У мінісукні з мереживним декольте: дівчина Леонардо Ді Капріо знялася для глянцю

25-річна італійська модель та кохана Леонардо Ді Капріо – Вітторія Черетті – стала головною зіркою весняного номера журналу Elle американської редакції.

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На обкладинці глянцю модель позує в червоній мінісукні з мереживним чорним декольте від Gucci, а на другому варіанті обкладинки – у білому жакеті з великою винною трояндою та нижньою білизною такого ж відтінку. На її обличчі натуральний макіяж, а волосся покладене з "мокрим" ефектом.

Стилісти знімання підібрали для Вітторії й інші ефектні образи: бордовий комплект з лакованої шкіри Gucci, напівпрозорі блузки Prada, обтислі спідниці від ALAÏA, топи-бюстьє і мініспідниці.

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У статті розповідається про те, як дівчина жартома брала участь і виграла конкурс Elite Model Look, коли їй було лише 14 років. Зараз – у 25 років – вона одна з найпопулярніших моделей і ставиться до своєї роботи дуже серйозно.

Нагадаємо, раніше Вітторія Черетті була зазнімкована, коли позувала топлес на ліжку.

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