Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У мінісукні з мереживним декольте: дівчина Леонардо Ді Капріо знялася для глянцю

У мінісукні з мереживним декольте: дівчина Леонардо Ді Капріо знялася для глянцю

Вітторія Черетті/ instagram.com/vittoria

Результатом зніманнь вона поділилася у Instagram.

25-річна італійська модель та кохана Леонардо Ді Капріо – Вітторія Черетті – стала головною зіркою весняного номера журналу Elle американської редакції.

(гортайте фото вправо)

На обкладинці глянцю модель позує в червоній мінісукні з мереживним чорним декольте від Gucci, а на другому варіанті обкладинки – у білому жакеті з великою винною трояндою та нижньою білизною такого ж відтінку. На її обличчі натуральний макіяж, а волосся покладене з "мокрим" ефектом.

Стилісти знімання підібрали для Вітторії й інші ефектні образи: бордовий комплект з лакованої шкіри Gucci, напівпрозорі блузки Prada, обтислі спідниці від ALAÏA, топи-бюстьє і мініспідниці.

(гортайте фото вправо)

У статті розповідається про те, як дівчина жартома брала участь і виграла конкурс Elite Model Look, коли їй було лише 14 років. Зараз – у 25 років – вона одна з найпопулярніших моделей і ставиться до своєї роботи дуже серйозно.

Нагадаємо, раніше Вітторія Черетті була зазнімкована, коли позувала топлес на ліжку.

Читайте також:

Ді Капріо і його жінки: гаряча історія романів актора

Ді Капріо і його жінки: гаряча історія романів актора

Повʼязані теми:

Наступна публікація