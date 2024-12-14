У мінісукні з мереживом і шкіряному тренчі: гарна Ешлі Грем на івенті у Нью-Йорку

37-річна американська модель plus-size в образі total black прийшла на вечірку.
Ешлі Грем була серед гостей на вечірці з нагоди відкриття у Нью-Йорку першого флагманського магазину SKIMS.
Модель plus-size з'явилася на паті у чорній мінісукні у білизняному стилі з мереживом, зверху якої вона одягла шкіряний тренч. Лук вона доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках.
Грем волосся зібрала у гладкий пучок та зробила макіяж із чорними стрілками і рожевим блиском на губах. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, Ешлі Грем на Гранпрі Формули-1 одягла прозорий топ, чорні штани-палацо і довгу шубу.
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