У мінісукні з мереживом і вишивкою: гарний образ Ірини Федишин

Ірина Федишин привітала своїх підписників із Днем Незалежності. Співачка виклала фото, на якому постала у чорній мінісукні, прикрашеній барвистою квітковою вишивкою і білим мереживом.

Аутфіт вона доповнила зачіскою з локонами і ніжним макіяжем.

Ірина Федишин / Фото: Instagram Ірини Федишин

"З Днем Незалежності, моя Україно. Сьогодні усі слова подяки, любові, підтримки спрямовані нашим захисникам. Ви наші герої! Дякуємо, що захищаєте нашу рідну землю. Моя Україно, своєю незалежність і волею ми не поступимося ніколи! Зі святом", - написала артистка.

У цьому самому образі Ірина з'явилася у відео, де вона співає пісню "Ой у лузі червона калина" у полі із жовтими квітами.

А ще Федишин виклала відеоролик, у якому вона виконує композицію "Це моя земля - це моя країна". Артистка продемонструвала розкішний лук у білій пишній сукні із чорною вишивкою.

Читайте також: