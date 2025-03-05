У мінісукні з мереживом на грудях: Наталі Портман відвідала модний показ у Парижі

Акторка Наталі Портман приїхала на Паризький тиждень моди.
43-річна Наталі Портман позувала перед фотографами на фотоколі жіночої колекції Dior осінь-зима 2025-2026, представленій у Парижі у вівторок.
Наталі приїхала на модний івент у чорній короткій сукні-сорочці з прозорою вставкою на грудях, через яку виднівся її бюстгальтер та ґудзиками посередині. Зірка доповнила образ чорними панчохами та туфлями-човниками із замші на підборах.
Наталі зібрала волосся в пучок, залишивши одне пасмо спереду, одягла чорні сонцезахисні окуляри та зробила мінімалістичний макіяж на обличчі.
Вечірку на честь старту Тижня моди в Парижі також відвідали Кіра Найтлі з чоловіком Джеймсом Райтоном та модель Розі Гантінгтон-Вайтлі.
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