У мінісукні з мереживом на грудях: Наталі Портман відвідала модний показ у Парижі

43-річна Наталі Портман позувала перед фотографами на фотоколі жіночої колекції Dior осінь-зима 2025-2026, представленій у Парижі у вівторок.

Наталі приїхала на модний івент у чорній короткій сукні-сорочці з прозорою вставкою на грудях, через яку виднівся її бюстгальтер та ґудзиками посередині. Зірка доповнила образ чорними панчохами та туфлями-човниками із замші на підборах.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Наталі зібрала волосся в пучок, залишивши одне пасмо спереду, одягла чорні сонцезахисні окуляри та зробила мінімалістичний макіяж на обличчі.

Вечірку на честь старту Тижня моди в Парижі також відвідали Кіра Найтлі з чоловіком Джеймсом Райтоном та модель Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Розі Хантінгтон-Уайтлі / Фото: Associated Press

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