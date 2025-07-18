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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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39
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У мінісукні з мереживом: американська акторка у спокусливому образі прийшла на прем'єру жахітняка

Чейз Суї Вондерс обрала для своєї появи сексуальне вбрання у білизняному стилі.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Чейз Суї Вондерс

Чейз Суї Вондерс / © Associated Press

Акторка Чейз Суї Вондерс відвідала прем’єру фільму «Я знаю, що ви скоїли минулого літа», у якому вона зіграла. Захід відбувся в Об’єднаному театрі на Бродвеї у Лос-Анджелесі.

Перед фотокамерами зірка з’явилася у спокусливому аутфіті. На ній була бежева корсетна мінісукня по фігурі з мереживом із весняно-літньої колекції 2025 бренду Wiederhoeft. Вбрання мало тонкі бретельки, пікантне декольте і чудово підкреслило струнку фігуру Вондерс.

Чейз Суї Вондерс / © Associated Press

Чейз Суї Вондерс / © Associated Press

Лук Чейз доповнила мідними босоніжками, декорованими металевою фурнітурою, і комплектом прикрас від Presley Oldham. У неї було укладання боб каре та макіяж із чорними стрілками і бежевою помадою.

Чейз Суї Вондерс / © Associated Press

Чейз Суї Вондерс / © Associated Press

Нагадаємо, «Я знаю, що ви скоїли минулого літа» — це рімейк однойменного горора 1997 року, який започаткував трилогію. Сюжет запозичили з роману для підлітків, який написала Лоїс Дункан у 1973 році. Фільм став четвертим у франшизі.

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