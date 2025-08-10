ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
1 хв

У мінісукні з мереживом: Елізабет Герлі у ніжному луку позувала на пляжі

60-річна британська акторка похизувалася новинкою з колекції власного бренду.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram знімки з пляжу, на яких вона продемонструвала ніжний образ із нової колекції її бренду Elizabeth Hurley Beach.

Акторка позувала, сидячи босоніж на піску, у бежевій мінісукні з флористичним принтом і білим мереживом на подолі та манжетах.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Герлі була з розпущеним волоссям, насиченим макіяжем очей і ніжно-рожевим блиском на губах та з чорним педикюром.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі продемонструвала ефектний пляжний аутфіт у суцільному леопардовому купальнику.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie