У мінісукні з мереживом: Елізабет Герлі у ніжному луку позувала на пляжі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Реклама

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram знімки з пляжу, на яких вона продемонструвала ніжний образ із нової колекції її бренду Elizabeth Hurley Beach.

Акторка позувала, сидячи босоніж на піску, у бежевій мінісукні з флористичним принтом і білим мереживом на подолі та манжетах.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Герлі була з розпущеним волоссям, насиченим макіяжем очей і ніжно-рожевим блиском на губах та з чорним педикюром.

Реклама

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі продемонструвала ефектний пляжний аутфіт у суцільному леопардовому купальнику.