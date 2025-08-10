- Дата публікації
-
- Шоу-бізнес
- 274
- 1 хв
У мінісукні з мереживом: Елізабет Герлі у ніжному луку позувала на пляжі
60-річна британська акторка похизувалася новинкою з колекції власного бренду.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram знімки з пляжу, на яких вона продемонструвала ніжний образ із нової колекції її бренду Elizabeth Hurley Beach.
Акторка позувала, сидячи босоніж на піску, у бежевій мінісукні з флористичним принтом і білим мереживом на подолі та манжетах.
Герлі була з розпущеним волоссям, насиченим макіяжем очей і ніжно-рожевим блиском на губах та з чорним педикюром.
Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі продемонструвала ефектний пляжний аутфіт у суцільному леопардовому купальнику.