У мінісукні з мереживом і з білявим каре: Джессіка Честейн у кокетливому образі завітала до Джиммі Феллона

Джессіка Честейн / © Getty Images

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Джессіка Честейн стала гостею «Вечірнього шоу» з Джиммі Феллоном у Нью-Йорку. Для своєї появи на телебаченні зірка обрала кокетливий образ.

На Джессіці була чорна мінісукня від ліванського дизайнера Elie Saab, прикрашена дрібним білим принтом у вигляді цяток. Вбрання мало квадратне декольте, широкі бретельки, оздоблені чорним мереживом із необробленими краями, і декоративні накладні кишені в зоні стегон. Коротка довжина сукні дозволила акторці продемонструвати стрункі ноги.

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Джессіка Честейн / © Getty Images

Честейн взута була у чорні лаковані гостроносі туфлі на високих шпильках. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки, а на пальці — золота каблучка.

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Особливу увагу привертала нова зачіска акторки — коротке біляве каре, укладене легкими хвилями з боковим проділом. Джес зробила макіяж із чорним олівцем і червоною помадою.

Нагадаємо, Честейн змінила свій фірмовий рудий колір волосся на блонд і вперше продемонструвала нову зачіску у вересні 2026 року під час Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Навесні 2027 року акторка повернеться на Бродвей із виставою «Lost Lear», у якій зіграє колишню акторку Джой, що має проблеми з пам’яттю і вважає, ніби досі репетирує постановку «Короля Ліра». Попередні покази вистави розпочнуться у березні, а офіційна прем’єра запланована на 23 квітня.

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