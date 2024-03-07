У мінісукні з "металевими" квітами: акторка Люсі Гейл у кокетливому вбранні на вечірці

У Лос-Анджелесі напередодні церемонії "Оскар" розпочалася низка вечірок, яку відвідують відомі актори, співаки та інфлуенсери. Одним із таких заходів стала вечірка Vanities: A Night for Young Hollywood, яку відвідала 34-річна Люсі Гейл.

На червоній доріжці вона з'явилася в кокетливій мінісукні від бренду Oscar de la Renta, яка складалася з "металевих" пелюстків-леліток, зібраних у квіти. Бретелек у неї не було, а ось талія була приталена і підкреслена.

Доповнила вбрання Люсі бежевими туфлями на підборах, гламурним золотим клатчем, а також ніжним макіяжем та манікюром. Волосся акторка зібрала у високу зачіску і додала до луку прикраси – сережки та велику каблучку з каменем, яку носила на вказівному пальці.

Люсі Гейл / Фото: Associated Press

Для бренду Oscar de la Renta характерна квіткова тематика і складні дизайни, які виконуються майстрами ательє вручну. Нещодавно ще один витвір мистецтва від цієї марки продемонструвала і акторка Джессіка Честейн, яка одягла синю сукню з флористичною аплікацією та торочкою.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

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