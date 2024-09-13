У мінісукні з метеликів: американська реперка у відвертому образі блиснула трусами на церемонії

Американська реперка Flo Milli відвідала церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards у Нью-Йорку, де привернула увагу своїм відвертим аутфітом.

Зірка була одягнена у красиву пікантну мінісукню з весняної колекції 2025 бренду Markarian. Вона складалася із зшитих між собою білих метеликів, прикрашених перлинними нитками і золотим бісером. У цьому вбранні реперка блиснула чорними трусами та оголеним тілом.

Flo Milli / Фото: Associated Press

А ще Flo Milli похизувалася пишним спокусливим декольтеі стрункими ногами.

Аутфіт вона доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках. У неї було об'ємне укладання з локонами, вечірній макіяж, довгий світлий манікюр, сережки-кільця у вухах, діамантове кольє на шиї, браслети і каблучки на руках.

Flo Milli / Фото: Associated Press

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