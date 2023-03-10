У мінісукні з незвичайними круглими вирізами: зірка "Озарка" Джулія Гарнер привернула увагу вбранням

Образ вийшов креативним і трохи у стилі 70-х.

29-річна акторка Джулія Гарнер відвідала захід Vanity Fair Hollywood та TikTok, який відбувся у Лос-Анджелесі. Дівчина любить екстравагантні образи, тому і цього разу віддала перевагу незвичайному луку.

Джулія одягла білу мінісукню від бренду Courrèges. У вбрання був дуже незвичайний дизайн, оскільки великі круглі вирізи на животі та грудях прикрашали чорні кола у металевій оправі.

Також сукня мала високу горловину і кишені спереду. Образ вона доповнила білими чоботями на підборах, лаконічною зачіскою та нюдовим акуратним манікюром.

Джулія Гарнер / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше на червоній доріжці Джулія також привернула увагу вбранням. Для премії Гільдії кіноакторів вона обрала незвичайну сукню від Gucci декольте, у якої було виконано у вигляді мушель.

Джулія Гарнер / Фото: Associated Press

Також сукня мала довгий шлейф і сітчастий верх прикрашений кристалами.

Джулія Гарнер / Фото: Associated Press

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