У мінісукні з незвичайними круглими вирізами: зірка "Озарка" Джулія Гарнер привернула увагу вбранням

Образ вийшов креативним і трохи у стилі 70-х.
29-річна акторка Джулія Гарнер відвідала захід Vanity Fair Hollywood та TikTok, який відбувся у Лос-Анджелесі. Дівчина любить екстравагантні образи, тому і цього разу віддала перевагу незвичайному луку.
Джулія одягла білу мінісукню від бренду Courrèges. У вбрання був дуже незвичайний дизайн, оскільки великі круглі вирізи на животі та грудях прикрашали чорні кола у металевій оправі.
Також сукня мала високу горловину і кишені спереду. Образ вона доповнила білими чоботями на підборах, лаконічною зачіскою та нюдовим акуратним манікюром.
Декількома днями раніше на червоній доріжці Джулія також привернула увагу вбранням. Для премії Гільдії кіноакторів вона обрала незвичайну сукню від Gucci декольте, у якої було виконано у вигляді мушель.
Також сукня мала довгий шлейф і сітчастий верх прикрашений кристалами.
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