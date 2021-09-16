У мінісукні з об'ємними рукавами: Кендалл Дженнер у кокетливому образі прийшла на розважальне шоу

У мінісукні з об'ємними рукавами: Кендалл Дженнер у кокетливому образі прийшла на розважальне шоу

Модель обрала для свого виходу вбрання з квітковим принтом.

Красуня Кендалл Дженнер побувала в ефірі розважального вечірнього шоу Джиммі Феллона. Для такого приводу вона обрала кокетливий аутфіт, в якому мала прекрасний виглядала.

На моделі була чорна мінісукня від бренду Carolinа Herrera у білий горошок і з принтом жовтих орхідей. Вбрання мало опущену лінію плечей, об'ємні рукави і закриту зону декольте.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Сукня на Дженнер мала чудовий вигляд, хоча й трішки підкреслювала її нерівномірну засмагу у зоні ключиць.

До сукні модель взула стильні чорні босоніжки на шпильках. Вона розпустила волосся, нафарбувала губи яскраво-червоною помадою і прикрасила вуха круглими сережками.

У Кендалл хороше почуття стилю. Виходячи в світ, вона завжди до деталей продумує свої аутфіти. Наприклад, на нещодавньому Met Gala 2021, темою якого було "В Америці: модний лексикон", манекенниця захопила своїм розкішним і відвертим образом.

Кендалл Дженнер / Associated Press

Вона сяяла на червоній доріжці у "голій" сукні від Givenchy, розшитій камінням, з невеликим шлейфом і відвертим декольте. Під ним на Дженнер були тілесні труси. На плечах у моделі були додаткові прикраси з каменів, а на шиї — широкий дорогоцінний чокер.

Кендалл Дженнер / Associated Press

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Образи Кендалл Дженнер (16 фото)

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