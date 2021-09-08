У мінісукні з оголеною спиною: учасниця "Холостяка-11" вийшла на прогулянку у звабливому луці

Джессіка Чегі обрала для свого виходу сукню у білизняному стилі.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" - Джессіка Чегі – опублікувала в Instagram цікаву світлину, зроблену під час прогулянки.
На ній дівчина позує у білій атласній мінісукні у білизняному стилі з оголеною спиною. До неї вона підібрала зелену сумочку на золотому ланцюгу.
Волосся вона розпустила і зробила макіяж з акцентом на очах. У вухах у неї були золоті сережки-кільця.
А ще Джес похизувалася красивим ніжним макіяжем та елегантною зачіскою, які вони зробила, напевно, для нової фотосесії.
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