У мінісукні з оголеною спиною: учасниця "Холостяка-11" вийшла на прогулянку у звабливому луці

У мінісукні з оголеною спиною: учасниця "Холостяка-11" вийшла на прогулянку у звабливому луці

Джессіка Чегі обрала для свого виходу сукню у білизняному стилі.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" - Джессіка Чегі – опублікувала в Instagram цікаву світлину, зроблену під час прогулянки.

На ній дівчина позує у білій атласній мінісукні у білизняному стилі з оголеною спиною. До неї вона підібрала зелену сумочку на золотому ланцюгу.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Волосся вона розпустила і зробила макіяж з акцентом на очах. У вухах у неї були золоті сережки-кільця.

А ще Джес похизувалася красивим ніжним макіяжем та елегантною зачіскою, які вони зробила, напевно, для нової фотосесії.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

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